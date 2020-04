Puma Exploration Inc. gab gestern bekannt, dass es eine Optionsvereinbarung unterzeichnet hat, in deren Rahmen es 100% Anteil an der Williams-Brook-Goldlagerstätte erworben hat. Dieses Areal deckt 5.190 Hektar ab und befindet sich im nördlichen Bereich von New Brunswick, nur 25 Kilometer östlich der unternehmenseigenen Jonpol-Goldlagerstätte.



Die bisherigen Bohrprogramme waren auf ein kleines Areal von etwa 1,4 bis 0,8 Kilometer begrenzt und enthielten deutliche Schnittstellen, die weitere Bohrungen rechtfertigten.



Im Rahmen der Transaktion wird Puma 500.000 Puma-Aktien und 100.000 Dollar an den Verkäufer der Lagerstätte zahlen, der eine Net-Smelter-Return-Royalty von 2% behalten wird.



© Redaktion GoldSeiten.de / Rohstoff-Welt.de / MinenPortal.de

PUMA EXPLORATION-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de