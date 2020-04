68 Länder werden dieses Jahr in eine Rezession geraten und das globale Wirtschaftswachstum mit minus 1,3% negativ sein. Der Welthandel bricht um 4,3% ein. Und die Firmeninsolvenzen steigen weltweit um 25%, in Deutschland um 11%. Das erwartet der Kreditversicherer Coface in seinem neuen Ausblick für ...

