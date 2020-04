Du bist Berufseinsteiger und lernst noch? Oder stagniert deine Karriere? Suchst du nach Veränderung? Diese sieben Bücher helfen dir weiter. Eine persönliche Empfehlungsliste. Man soll ja in allem das Gute sehen, heißt es so schön. Denk ich an Corona, dann dürfte das für den ein oder anderen Berufstätigen bedeuten, wieder mehr lesen zu können. Und das nicht nur aufgrund des Kontaktverbotes. So habe ich in meinem Freundeskreis zuletzt öfter gehört, dass beispielsweise auch Kurzarbeit angesagt ist. Sie sehen es positiv und nehmen sich wieder mehr Zeit für sich. In einer...

Den vollständigen Artikel lesen ...