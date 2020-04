Das Passagieraufkommen nimmt aufgrund der Corona-Pandemie weiter ab: In der KW14 vom 30. März bis 5. April wurden 66.151 Fluggäste abgefertigt und damit 95,2 Prozent weniger als in der entsprechenden Kalenderwoche des Vorjahres. Im Cargo-Geschäft ging die Menge an Fracht und Luftpost um 25 Prozent zurück auf 32.904 Tonnen. Insgesamt sank die Zahl der Flugbewegungen in Frankfurt in der genannten Woche um 85,1 Prozent auf 1.545. Ab heute wird das Terminal zwei komplett gesperrt.Die UBS bekräftigt ...

