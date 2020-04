PARIS/LONDON/MAILAND (dpa-AFX) - Europas wichtigste Aktienmärkte haben ihren klaren Erholungskurs vom Wochenstart am Dienstag fortgesetzt. Die Anleger werden etwas zuversichtlicher, dass die Coronavirus-Pandemie in den meisten europäischen Ländern ihren Höhepunkt erreicht hat oder schon bald erreichen wird. In vielen Hot Spots der Welt hat das Wachstum der Neuinfektionen bereits nachgelassen.



Der EuroStoxx 50 notierte am späten Vormittag 2,97 Prozent höher bei 2878,92 Punkten. Der französische Cac 40 gewann rund 2,3 Prozent auf 4477 Zähler und der Londoner FTSE 100 stieg um 3,0 Prozent auf 5707 Punkte.



Mittlerweile haben mehrere europäische Länder erste Lockerungen ihrer in der Corona-Krise ergriffenen Maßnahmen angekündigt. Italien hat den dritten Tag in Folge weniger Patienten auf der Intensivstation und einen geringfügigeren Anstieg der Infektionen genannt. China meldete erstmals seit dem Ausbruch der Pandemie keine neuen Todesopfer mehr. Für den besonders heftig vom Virus getroffenen Bundesstaat New York sieht Gouverneur Andrew Cuomo Licht am Ende des Tunnels: Die Zahl der neu in die Krankenhäuser gekommenen Patienten und die Zahl der intubierten Menschen an Atemgeräten sei deutlich zurückgegangen, sagte er.



Nun will auch die Bundesregierung über eine Lockerung der Maßnahmen zur Eindämmung des Virus nachdenken. "Damit rückt auch ein Ende des wirtschaftlichen Stillstands in greifbare Nähe", sagte Marktanalyst Milan Cutkovic von AxiTrader. Insofern dränge sich schon der Verdacht auf, bei der aktuellen Rally könne es sich um mehr als nur eine Bärenmarktrally - also um eine Zwischenerholung in einem größeren Abwärtstrend - handeln. Andere Experten sind da vorsichtiger und halten eine weitere Verkaufswelle für möglich.



Aus Branchensicht haben die Aktien aus dem Luftfahrt-Sektor - wie bereits am Vortag - europaweit die Erholung angeführt. Die von der Viruskrise zuletzt besonders stark belasteten Aktien von Safran und Airbus waren mit Gewinnen von 9,5 Prozent beziehungsweise 8,5 Prozent ganz oben im EuroStoxx-50-Index zu finden.



Der Flugzeugbauer Airbus hatte mitgeteilt, die Produktion wegen der Corona-Krise in drei weiteren Werken zu unterbrechen. Analyst Sandy Morris von Jefferies sah darin zwar keine gute Nachricht, hält die bisher ergriffenen Maßnahmen aber für weniger schlimm als von ihm noch vor rund drei Wochen befürchtet.



Die Gesundheitsbranche war mit minus 0,2 Prozent im Sektorüberblick ganz unten angesiedelt. Entsprechend gehörten die Pharmawerte Roche , Sanofi , Astrazeneca und Novo Nordisk mit Verlusten zwischen 1 und 2 Prozent zu den Schlusslichtern im Stoxx-50-Index./edh/mis



NL0000235190, FR0000073272, FR0000120578, GB0009895292, CH0012032048, EU0009658145, DK0060534915, FR0003500008, GB0001383545, IT0003465736

AIRBUS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de