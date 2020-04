Wien (www.anleihencheck.de) - Der Wochenstart am Credit-Primärmarkt zeigte kaum Abweichungen von den Mustern der Vorwoche, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. So hätten IG-Unternehmensanleihen (Bsp.: Repsol EUR 1,5 Mrd.) dominiert, jedoch habe sich auch ein Financial-Emittent mit einer unbesicherten Emission aus der Deckung gewagt. Die Svenska Handelsbank habe EUR 1,25 Mrd. (5 J, Aa2, MS+135 BP) begeben. Dies sei gleichbedeutend mit dem geringsten Risikoaufschlag für eine unbesicherte Bankanleihe seit dem Ausbruch der Corona-Krise in Europa gewesen. ...

