Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Spectrum Markets steigert sein Handelsvolumen den sechsten vollen Handelsmonat in Folge, so das Unternehmen in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung:Im März dieses Jahres wurden 26,6 Millionen verbriefte Derivate gehandelt, so viel wie noch nie innerhalb eines Monats. Das entspricht einem Zuwachs von 28 Prozent gegenüber dem Vormonat. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...