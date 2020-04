Luxembourg (www.fondscheck.de) - Auch in der Corona-Krise ist Nachhaltigkeit mehr als ein Trendthema, so Sabine Said, Executive Vice President von Moventum S.C.A.Nach der Pandemie werde es darum gehen, die Wirtschaft verantwortungsvoll aufzubauen. Immer mehr Anleger würden großen Wert darauf legen, dass ihr Geld nachhaltig angelegt werde. Die Orientierung hin zu ESG-Themen werde in der Finanzindustrie bald Alltag sein. In der Zwischenzeit gelte es, sich nicht von kurzfristig auf Umsatzmaximierung getrimmten Angeboten blenden zu lassen und Beratern gleichzeitig ESG-konforme Anlagen zur Verfügung zu stellen - die auch langfristig Nutzen bringen würden. ...

