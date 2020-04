++ Globale Aktienmärkte setzen ihre Rallye fort ++ DE30 erreicht 4-Wochen-Hoch und versucht sich über dem Tief von 2018 zu halten ++ Fresenius (FRE.DE) steigert die Produktion von Medikamenten zur Behandlung von Covid-19 ++Die europäischen Aktienmärkte erholen sich für einen weiteren Tag. Der DE30 gewinnt heute mehr als 3%, nachdem er gestern fast 6% zugelegt hatte. Allerdings zogen sich die Indizes am Ende der ersten Handelsstunde wieder zurück. Der Reise- und Freizeitsektor sowie die Industrieunternehmen sind in Europa führend in der Hoffnung, dass die Coronavirus-Maßnahmen aufgrund der Verlangsamung der Ausbreitung gelockert werden. Treffen der Eurogruppe Die Finanzminister der Länder der Eurozone werden heute um 15:00 Uhr eine Videokonferenz abhalten. Ziel des Treffens ist es, ...

