HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Vonovia auf "Buy" mit einem Kursziel von 51 Euro belassen. Das Segment Wohnimmobilien sei ein defensives Investment, schrieb Analyst Kai Klose in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese umfasst 18 aus Sicht der Bank besonders empfehlenswerte Titel. Vonovia sei niedriger bewertet als das Nettoanlagevermögen. Angesichts stabiler Gewinne und Potenzial bei den Ausschüttungen gebe es hier noch Spielraum nach oben./bek/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 14:32 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A1ML7J1

VONOVIA-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de