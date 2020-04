NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus RBC hat das Kursziel für Uniper von 25 auf 20 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Europäische Versorger seien in der Covid-19-Krise robust, aber dagegen nicht immun, schrieb Analyst John Musk in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Eine geringere Energie-Nachfrage, niedrigere Strompreise und möglicherweise steigende Kapitalkosten hätten die großten Auswirkungen auf den Sektor. Insgesamt reduzierte der Experte seine Gewinnschätzungen je Aktie für 2020 und 2021, er hält den Ausverkauf im Sektor aber für übertrieben. Uniper zählt für ihn aufgrund einer wenig vorteilhaften Energie-Ausrichtung zu den unattraktivsten Werten./ajx/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:40 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 00:15 / ET



DE000UNSE018

