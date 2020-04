marktEINBLICKE um 12: Der Beginn eines neuen Bullenmarktes? - Gute Nachrichten bei MorphoSys

Der DAX kann am Dienstagmittag an die Aufholbewegung des Vortages anknüpfen. Für den Index geht es zwischenzeitlich um über 3 Prozent nach oben, womit die psychologisch wichtige 10.000er-Marke zurückerobert werden konnte. Trotzdem notiert der DAX weiterhin in deutlichem Abstand unter der 200-Tage-Linie (12.360 Punkte) und damit im übergeordneten Abwärtstrend. Die charttechnische Lage bleibt also nach wie vor angespannt.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +3,5% 10.427 MDAX +3,1% 21.756 TecDAX +2,6% 2.731 SDAX +4,1% 9.764 Euro Stoxx 50 +3,0% 2.879

Die Topwerte im DAX sind MTU Aero Engines (WKN: A0D9PT / ISIN: DE000A0D9PT0), HeidelbergCement (WKN: 604700 / ISIN: DE0006047004) und Infineon (WKN: 623100 / ISIN: DE0006231004). Im Fokus steht am Dienstagmittag auch die Aktie von MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003). Der Pharmakonzern hält trotz der Coronavirus-Krise an den bisherigen Meilenstein-Zielen vorerst weiter fest. Die MorphoSys-Aktie konnte zuletzt kräftig zulegen und steht kurz davor, ein neues Kaufsignal zu generieren.

