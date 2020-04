Zuversicht bei MorphoSys: Gute Aussichten für die Aktie?

MorphoSys (WKN: 663200 / ISIN: DE0006632003) demonstriert in der laufenden Coronavirus-Krise Stärke. So will das Biotech-Unternehmen vorläufig an den Zielen für die Erreichung bestimmter Meilensteine festhalten. Laut MorphoSys ist es aber nicht möglich, die Auswirkungen der Corona-Krise auf laufende und geplante klinische Studien und den Geschäftsbetrieb zuverlässig vorherzusagen oder zu quantifizieren.

Unternehmenswert soll nachhaltig gesichert werden

"Wir beobachten die Entwicklungen um Covid-19 sehr genau und passen unsere Aktivitäten zur Eindämmung der Pandemie kontinuierlich daran an, um nachhaltig den Wert unseres Unternehmens zu sichern", erklärte der Vorstandsvorsitzende Jean-Paul Kress in einer Unternehmensmitteilung.

Laut Kress steht das Wohl der Mitarbeiter und Patienten an erster Stelle. Demnach werden alle notwendigen Vorkehrungen getroffen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

