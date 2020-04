FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bei den Aktien von Borussia Dortmund (BVB) könnten Anleger darauf setzen, dass der Verein mit einem blauen Auge aus der Corona-Krise hervorgeht. Hatte sich der Kurs im Crash mehr als halbiert, so hat er seit dem Tief bei 4,34 Euro einen beträchtlichen Teil der Einbußen wieder aufgeholt. Zuletzt kletterten die Papiere um gut 15 Prozent auf 6,78 Euro.



Angesichts der weniger stark steigenden Zahl von Neuinfektionen mit dem Virus in Deutschland könnten Anleger darauf setzen, dass im Mai die Fußball-Bundesliga den Spielbetrieb möglicherweise wieder aufnehmen kann. Ein Signal hierfür ist Beobachtern zufolge die Wiederaufnahme des Trainings vieler Bundesligisten.



Sollten die restlichen neun Spieltage - wenngleich vor leeren Rängen - ausgetragen werden, würden die Vereine die entsprechenden Zahlungen für die TV-Rechte erhalten, argumentierte Analyst Trion Reid von der Berenberg Bank. Auch würden sie in diesem Szenario die Rückzahlung von Sponsoren- und Werbegeldern vermeiden, schrieb er nach einer Investorenveranstaltung mit BVB-Verantwortlichen. Der Experte selbst rechnet aber nicht vor Juni mit einer Wiederaufnahme des Spielbetriebs./bek/jha/





