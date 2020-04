Müller - Die lila Logistik AG nimmt Prognoseerwartung für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurückDGAP-Ad-hoc: Müller - Die lila Logistik AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung Müller - Die lila Logistik AG nimmt Prognoseerwartung für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurück07.04.2020 / 12:51 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MÜLLER - Die lila Logistik AG nimmt Prognoseerwartung für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurück PrognoseänderungMüller - Die lila Logistik AG nimmt Prognoseerwartung für das laufende Geschäftsjahr 2020 zurückBesigheim, 07. April 2020 - Seit Ende März 2020 ist Müller - Die lila Logistik AG mit erheblichen Umsatzrückgängen im operativen Geschäft aufgrund der COVID-19-Pandemie und insbesondere durch den starken Produktionsrückgang bis hin zum Produktionsstillstand der Kunden im Automotive-Bereich konfrontiert. In den Bereichen Medizintechnik und Lebensmittel ist derzeit ein Mengenzuwachs zu verzeichnen.Weder sind der Verlauf der weiteren Ausbreitung der Pandemie noch der Umfang und die Dauer der staatlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie seriös vorherzusagen. Zudem sind die möglichen Auswirkungen bei einer Wiederaufnahme der Produktion nicht zuverlässig abschätzbar. Deshalb zieht Müller - Die lila Logistik AG ihre im Geschäftsbericht 2019 gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2020 zurück. Ein neuer finanzieller Ausblick ist unter den aktuell ungewissen Entwicklungen nicht möglich.Müller - Die lila Logistik AG ist auf eine Phase erheblicher Unsicherheit vorbreitet. Die Unternehmensleitung prüft die Situation laufend sehr sorgfältig und ergreift alle angemessenen Maßnahmen, um Mitarbeiter, Kunden und Partner zu schützen. In Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung sind Maßnahmen zur Kostensenkung und zur Erhöhung der Liquidität aktuell vorbereitet und in Teilen bereits umgesetzt.Müller - Die lila Logistik AG Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim ISIN DE0006214687 Börse und Handelssegment: Regulierter Markt (General Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse Mitteilende Person: Rupert Früh, FinanzvorstandWeitere Informationen:Müller - Die lila Logistik AG Oliver Streich Investor Relations Ferdinand-Porsche-Str. 4 74354 Besigheim Tel.: +49 (0) 7143 810 - 125 Fax: +49 (0) 7143 810 - 599 investor@lila-logistik.com07.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Müller - Die lila Logistik AG Ferdinand-Porsche-Straße 4 74354 Besigheim-Ottmarsheim Deutschland Telefon: +49 (0)7143 810-0 Fax: +49 (0)7143 810-199 E-Mail: investor@lila-logistik.com Internet: www.lila-logistik.com ISIN: DE0006214687 WKN: 621468 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart EQS News ID: 1017319Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017319 07.04.2020 CET/CEST