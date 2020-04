Nun ist es so gekommen, wie es kommen musste. Argentinien ist zahlungsunfähig, das 9. Mal nach 1827, 1890, 1951, 1956, 1982, 1989, 2001 und 2014! Zwar hat das Land nun die Bedienung von Anleihen über von 10 Mrd. Dollar bis zum Jahresende gestoppt, die nach argentinischem Recht ausgegeben wurden. Doch der nächste Schritt ist auch ein Zahlungsstopp auf seine Fremdwährungsschulden nach ausländischem Recht, die in letzter Zeit noch bedient worden waren.Gestern nun verkündete die argentinische Regierung, dass sie die in diesem Jahr fälligen Zins- und Tilgungszahlungen auf Anleihen im Wert von 8,4 Mrd. US-Dollar auf 2021 verschieben werde.Das Dekret (Decree of necessity and urgency - DNU) betrifft noch nicht die rund 70 Mrd. Dollar Auslandsschulden, die Argentinien nach internationalem Recht emittierte und die Gegenstand der laufenden Umschuldungsverhandlungen sind.

