LONDON (dpa-AFX) - Der britische Staatsminister Michael Gove hat sich in eine Selbstisolation begeben. Ein Familienmitglied leide unter milden Corona-Symptomen, teilte Gove am Dienstag im Kurznachrichtendienst Twitter mit. "Ich habe keine Symptome und arbeite normal weiter."



Bereits mehrere Mitglieder der Regierung sind von der Pandemie betroffen. Am schlimmsten hat es Premier Boris Johnson erwischt, der auf der Intensivstation eines Londoner Krankenhauses liegt. Gesundheitsminister Matt Hancock und der medizinische Berater der Regierung, Chris Whitty, haben ihre Infektion bereits überstanden./si/DP/mis