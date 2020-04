Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) schließt aus, dass es bei dem Austausch der EU-Finanzminister am Dienstagnachmittag eine Einigung auf die Vergemeinschaftung von Schulden, also Eurobonds "im klassischen Sinn", zur Bewältigung der Wirtschaftsfolgen der Corona-Krise geben wird. Österreich wolle "innerhalb der bestehenden Instrumente bleiben", so Blümel in einem Skype-Gespräch vor Journalisten.Bei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...