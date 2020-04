FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Linde auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 187,50 Euro belassen. Der Medizinkonzern priorisiere die Versorgung mit Sauerstoff und wichtigen medizinischen Gasen, um Kliniken im Zuge der Corona-Epidemie zu unterstützen, schrieb Analyst Sven Kürten in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die amerikanische Tochter Lincare betreut zudem Patienten mit Atemwegserkrankungen zu Hause, was die US-Krankenhäuser ebenfalls entlaste./ssc/kro



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 11:38 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 12:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: IE00BZ12WP82

