Guten Tag,die Erholung der Märkte läuft nun in die nächste Runde. Wir wiederholen, was wir an dieser Stelle bereits unterstrichen hatten: So wie die Kurse vormals mit jeder Nachricht nach unten gedrückt wurden, so erholen sie sich jetzt mit jeder Nachricht, welche ein Ende der Krise vermuten lässt.Und nun tritt auch der gegenteilige Effekt ein, denn niemand will die Erholungsphase verpassen und am Ende mit leeren Händen dastehen. Machen Sie sich also nichts vor: Das ganze Thema Corona, Crash und Rezession kann schneller drehen als es derzeit viele für möglich halten!CARNIVAL bekommt neuen InvestorDass es Investoren mit Weitblick gibt, konnte gestern im Fall CARNIVAL beobachtet werden. Der saudische Staatsfonds PIF hat die Gunst der Stunde genutzt und erwirbt eine 8%-Beteiligung zum Schnäppchenpreis. Es ist nicht das erste Mal, dass die Saudis Geld in US-Firmen investieren, denn der Fonds ist bereits am Fahrtenvermittler UBER oder dem E-Pionier TESLA beteiligt. Wir hatten die Kreuzfahrer schon früher erwähnt und empfohlen und wiederholen unseren Rat erneut: In ein bis zwei Jahren sieht diese Welt schon wieder ganz anders aus. An dieser Stelle auch nicht die anderen vergessen, ROYAL CARRIBEAN und NORWEGIAN CRUISE.

Den vollständigen Artikel lesen ...