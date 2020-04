Unterföhring (ots) - Hola chicos! Diese Paarung verspricht ordentlich Glam-Faktor zum Jubiläum: Choreograph, Stylist und Diplom-Nuklearökologe Jorge González kämpft am 2. Mai in der 50. Ausgabe von "Schlag den Star" gegen Creative Director Thomas Hayo - live auf ProSieben. Fiesta Cubana oder American Way of Life? Quietschbunt oder back to black - welcher der beiden Kreativen zeigt Köpfchen und Geschick? Wer ringt seinen Gegner sportlich nieder? In bis zu 15 Runden treten die beiden Männer im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt bei "Schlag den Star" durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Es wird kein Studio-Publikum vor Ort sein. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV."Schlag den Star", am Samstag, 2. Mai 2020, um 20:15 Uhr, live auf ProSiebenBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentMichael BennTel. +49 89 9507-1188Michael.Benn@ProSiebenSat1.comBildredaktionJan IslingerTe. +49 89 9507-1175Jan.Islinger@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/4566727