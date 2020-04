Der S&P 500 bleibt deutlich unter dem unteren Ende seines "typischen" Extrems, 15 % unter dem 200-Tage-Durchschnitt, was das Risiko, dass wir die Anfangsphase eines nachhaltigeren Rückgangs erleben, weiter erhöht, so die Credit Suisse. Wichtige Zitate "Eine Unterstützung wird bei 2364/60 gesehen, unterhalb dessen der Rückgang wieder an Dynamik gewinnen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...