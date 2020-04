ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Großbank UBS hat National Grid von "Neutral" auf "Buy" hochgestuft, das Kursziel aber auf 960 Pence belassen. Basierend auf seinem zentralen Szenario einer langsamen wirtschaftlichen Erholung Anfang 2021 habe er seine Schätzungen für den Versorgersektor an die neue Realität angepasst, schrieb Analyst Sam Arie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. National Grid zeichne sich durch besonders defensive Eigenschaften aus und sei unterbewertet./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 06.04.2020 / 17:39 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.04.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



GB00BDR05C01

