Die Aktien von SAP können am heutigen Dientag ihre Aufholjagd fortsetzen. Knapp drei Prozent geht es am Nachmittag nach oben auf 104,24 Euro. Das Papier profitiert dabei von einer Kaufempfehlung der Schweizer Großbank UBS mit Kursziel 118 Euro. In Zeiten der Viruskrise laute bei den Walldorfern die Devise "Big is beautiful", hieß es in der Studie von Analyst Michael Briest.Briest lobte in einer am Dienstag veröffentlichten Studie den gesteigerten Anteil an wiederkehrenden Umsätzen des Softwarekonzerns, ...

