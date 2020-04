=== 06:50 CH/Givaudan SA, Umsatz 1Q, Vernier 07:30 DE/Dermapharm Holding SE, ausführliches Jahresergebnis, Grünwald *** 07:30 AT/OMV AG, Trading Update 1Q, Wien 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Konjunkturforschungsinstitute, Online-PK zum Frühjahrsgutachten 10:00 DE/Ost-Ausschuss, PG zur Corona-Krise in Osteuropa, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung von Dollar-Tendern mit 7- und 84-tägiger Laufzeit 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 10-jährige Bundesanleihe über 4 Mrd EUR *** 12:00 FR/OECD, Frühindikator Februar 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 EU/Entwicklungsminister, Videokonferenz zur Ausbreitung des Corona-Virus, ca 16:00 Pressestatement (per Telefonschalte) von Bundesentwicklungsminister Müller 16:00 DE/Bundeskanzlerin Merkel, Videokonferenz mit Leitern der Kompetenzzentren zur Forschung über Künstliche Intelligenz, Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) *** 20:00 US/Fed, Protokoll der FOMC-Sitzung vom 15. März - DE/Boehringer Ingelheim GmbH, Jahresergebnis, Ingelheim - US/Ergebnis der Vorwahlen für die Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Wisconsin - Verkürzter Börsenhandel in Norwegen (bis 13:00) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2020 08:39 ET (12:39 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.