München (www.anleihencheck.de) - Die One Square Advisory Services GmbH hat in enger Abstimmung mit der Geschäftsführung der SANHA GmbH & Co. KG ein Konzept entwickelt, das der Gesellschaft den notwendigen Handlungsspielraum einräumen soll, angesichts der zu erwartenden negativen Auswirkungen der weltweiten Corona-Krise die Liquidität zu sichern und die Erfüllung ihrer Verpflichtungen gegenüber den Inhabern der Teilschuldverschreibungen zu gewährleisten. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung der One Square Advisory Services GmbH: ...

