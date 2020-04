Hamburg (www.anleihencheck.de) - The NAGA Group erzielt im ersten Quartal 2020 Rekordumsatz - AnleihenewsDie The NAGA Group AG (ISIN: DE000A161NR7, WKN: A161NR, Ticker Symbol: N4G) hat das erste Quartal 2020 mit einem vorläufigen Umsatz von ca. 7 Mio. Euro (Q1/2019: 0,6 Mio. Euro) und einem vorläufigen Nettogewinn von +2,1 Mio. Euro (Q1/2019: Nettoverlust -3,9 Mio. Euro) abgeschlossen, so das Unternehmen in einer aktuellen Ad-hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad-hoc-Meldung: ...

