Mit klaren Gewinnen hat sich die Wiener Börse auch am frühen Dienstagnachmittag gezeigt. Der heimische Leitindex ATX stieg zuletzt um 5,30 Prozent auf 2.154,99 Einheiten. Mit den derzeitigen Kursaufschlägen nimmt der ATX seinen nächsten zweiten Gewinntag in dieser Woche ins Visier. Bereits am Vortag hatte er mehr als vier Prozent gewonnen.Auf Jahressicht steht jedoch weiterhin ein klares Minus von ...

