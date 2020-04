MAX21 AG: NEUE AUFSICHTSRATSMITLGIEDER BESTELLT.DGAP-Ad-hoc: MAX21 AG / Schlagwort(e): Personalie MAX21 AG: NEUE AUFSICHTSRATSMITLGIEDER BESTELLT.07.04.2020 / 15:26 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.MAX 21 AG: NEUE AUFSICHTSRATSMITLGIEDER BESTELLT.Weiterstadt, 07. April 2020: Das Amtsgericht Darmstadt hat wie von der Gesellschaft beantragt zwei neue Aufsichtsratsmitglieder bestellt.Nach dem Ausscheiden der Aufsichtsratsmitglieder Götz Mäuser (Vorsitzender) und Oliver Michel (stellv. Vorsitzender) zum 31.03.2020 hat das Amtsgericht (Registergericht) wie beantragt und kommuniziert mit sofortiger Wirkung die Bestellung folgender Personen zu Mitgliedern des Aufsichtsrats vorgenommen:- Herr Ronald Gerns, wohnhaft in Frankfurt am Main,- Herr Thomas Rickert, wohnhaft in Bonn.Beide sind mit Wirkung bis zum Ablauf der geplanten nächsten Hauptversammlung der Gesellschaft am 18.06.2020 bestellt und stellen sich dort satzungsgemäß zur Wahl.Vorstand und derzeitiger Aufsichtsrat der MAX 21 AG freuen sich, mit Herrn Gerns und Herrn Rickert zwei bestens geeignete neue Aufsichtsratsmitglieder begrüßen zu dürfen. Der Aufsichtsrat der MAX 21 AG ist damit ab sofort wieder voll beschlussfähig.Ansprechpartner für Presse- und InvestorenanfragenMAX 21 AGDr. Frank Wermeyer Vorstand Robert-Koch-Straße 9 64331 WeiterstadtTel.: +49 (0) 6151 9067-200E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.deÜber die MAX 21 AGDie MAX 21 ist eine Technologie-Holding. Aktuelle Kernbeteiligung der MAX 21 AG ist die Binect GmbH. Die Binect GmbH bietet Softwarelösungen und Outsourcing-Dienstleistungen für die hybride und digitale Geschäftskommunikation und gehört zu den führenden Mittelstands-Anbietern im deutschen Markt.Die MAX 21 AG ist im Handelssegment Open Market (Freiverkehr) an der Frankfurter Börse notiert (Börsenkürzel: MA1; Wertpapierkennnummer: A0D88T; ISIN: DE000A0D88T9).07.04.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: MAX21 AG Robert-Koch-Straße 9 64331 Weiterstadt Deutschland Telefon: +49 (0)6151 9067-0 Fax: +49 (0)6151 9067-295 E-Mail: investoren@max21.de Internet: www.max21.de ISIN: DE000A0D88T9 WKN: A0D88T Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1017465Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017465 07.04.2020 CET/CEST