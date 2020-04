HANNOVER (dpa-AFX Analyser) - Die NordLB hat das Kursziel für Siltronic von 92 auf 81 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Die aus den Zahlen für das Schlussquartal 2019 abzuleitende Zuversicht, dass sich das Geschäft inzwischen in einer Stabilisierungsphase befindet und es anschließend zu einer Belebung kommt, habe sich durch den Ausbruch von Covid-19 zerschlagen, schrieb Analyst Thorsten Strauß in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Wafer-Hersteller wolle zwar Kosten und Investitionen senken, werde aber damit nicht verhindern können, dass im laufenden Jahr Umsatz, Margen und Ergebnisse deutlich unter ihren Vorjahreswerten liegen werden./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 14:18 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 14:23 / MESZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000WAF3001

