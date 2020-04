NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat Vestas nach den virusbedingt ausgesetzten Jahreszielen auf "Underweight" mit einem Kursziel von 470 dänische Kronen belassen. Die Aussagen des Windkraftanlagen-Herstellers stimmten mit seinen Erwartungen überein, dass die Branche nicht immun ist gegen Unterbrechungen in der Angebotskette, schrieb Analyst Malvika Gupta in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Zeitpunkt allerdings überrasche ihn. Er habe die Aktualisierungen im späteren Jahresverlauf erwartet./ck/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 07.04.2020 / 14:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.04.2020 / 14:20 / BST



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DK0010268606

VESTAS WIND SYSTEMS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de