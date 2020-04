SP500 über 2.700 Punkten von Christian Zoller - 07.04.2020, 14:45 Uhr Der S&P500 ging am Vortag mit einem Aufschlag von 7,03% bei 2.663 Punkten aus dem Handel. Vorbörslich zeigt sich der Index bei 2.730 Punkten erneut höher und dürfte erneut mit einem Gap-up in den Handel starten. In diesem Fall wären bereits drei Gaps auf der Unterseite offen. Dass die alle offen bleiben und der Index munter weiter ansteigt ist unwahrscheinlich. Gaps werde in aller Regel wieder geschlossen, selten bleiben diese ...

