Die Tesla-Aktie kennt derzeit nur einen Weg: Nach oben! Heute geht es erstmals über die 1000-Euro-Marke und in der 6-Monats-Betrachtung können sich Tesla-Aktionäre über einen satten Kursgewinn in Höhe von 150% freuen. Der US-Elektroautobauer hat im zweiten Quartal trotz Belastungen durch die Corona-Krise deutlich mehr Fahrzeuge ausgeliefert als erwartet. In den drei Monaten...

