FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund hat am Dienstag seine Emissionsplanung für das zweite Quartal um 43 Milliarden Euro erhöht und trägt damit zusätzlichem Finanzierungsbedarf im Rahmen der Bekämpfung der Coronavirus-Pandemie Rechnung. Erst am 23. März hatte er - ebenfalls wegen der Coronavirus-Pandemie - das in der im Dezember vorgestellten Gesamtjahresplanung avisierte Volumen um 32,5 Milliarden angehoben.

Geplant sind nun für das zweite Quartal 2020 folgende Kapital- bzw. Geldmarktinstrumente und weitere Emissionen:

=== Kapitalmarktinstrumente Termin Instrument Laufzeit Art Volumen Volumen Jahre in Mio EUR ursprünglich geplant April Mi, 01.04.20 Bobl 5 A 4.000 3.000 Mi, 08.04.20 Bund 10 A 4.000 3.000 Mi, 15.04.20 Bund 30 A 1.000 1.000 Di, 21.04.20 Schatz 2 A 5.000 4.000 Mi, 29.04.20 Bund 10 A 4.000 3.000 Mai Mi, 06.05.20 Bobl 5 A 4.000 3.000 Di, 12.05.20 Bund 7 N 4.000 - Mi, 13.05.20 Bund 30 A 1.000 1.500 Mi, 20.05.20 Bund 10 A 4.000 3.000 Di, 26.05.20 Schatz 2 N 5.000 5.000 Juni Mi, 03.06.20 Bobl 5 A 4.000 3.000 Di, 09.06.20 Bund 7 A 3.000 - Mi, 17.06.20 Bund 10 N 5.000 5.000 Di, 23.06.20 Schatz 2 A 5.000 4.000 Mi, 24.06.20 Bund 15 N 2.500 - Di, 30.06.20 Bund 7 A 3.000 - Summe 2. Quartal 58,5 (Planung 23. März: 47,5; ursprünglich: 39,5) Mrd EUR Geldmarktinstrumente Termin Instrument Laufzeit Art Volumen Volumen Monate in Mio EUR ursprünglich geplant April Mo, 06.04.20 Bubill 6 N 4.000 3.000 Di, 14.04.20 Bubill 12 N 4.000 - Mo, 20.04.20 Bubill 3 A 4.000 2.000 Bubill 9 N 4.000 - Mo, 27.04.20 Bubill 5 A 4.000 1.500 11 N 4.000 - Mai Mo, 04.05.20 Bubill 3 A 4.000 - 9 N 4.000 - Mo, 11.05.20 Bubill 6 N 4.000 3.000 Mo, 18.05.20 Bubill 12 N 4.000 - Mo, 25.05.20 Bubill 5 A 4.000 1.500 11 A 4.000 - Juni Mo, 08.06.20 Bubill 3 A 4.000 - 9 A 4.000 - Mo, 15.06.20 Bubill 6 N 4.000 - Mo, 22.06.20 Bubill 5 A 4.000 1.500 11 A 4.000 - Mo, 29.06.20 Bubill 12 N 4.000 - Summe 2. Quartal 72,0 (Planung 23. März: 40; ursprünglich: 15,5) Mrd EUR

Vorgesehen Emissionen im Syndikat

Termin Instrument Laufzeit Art Jahre Mai 2020 Bund 15 N Juni 2020 Bund 30 A

Planung inflationsindexierte Bundesanleihen:

Di, 07.04.20 Di, 05.05.20 Di, 02.06.20

Daneben werden folgende ausstehende Bundesanleihen in den Eigenbestand des Bundes aufgestockt:

ISIN Kupon Instrument Fälligkeit Volumen nach Aufstockung in Mio EUR DE0001141745 0,00% Bundesobligation - Serie 174 08.10.2021 21.500 DE0001104784 0,00% Bundesschatzanweisung 2019 IV 10.12.2021 15.500 DE0001135465 2,00% Bundesanleihe 2011 (2022) 04.01.2022 22.500 DE0001141752 0,00% Bundesobligation - Serie 175 08.04.2022 20.500 DE0001135473 1,75% Bundesanleihe 2012 (2022) 04.07.2022 26.500 DE0001135499 1,50% Bundesanleihe 2012 (2022) 04.09.2022 20.500 DE0001141760 0,00% Bundesobligation - Serie 176 07.10.2022 19.500 DE0001102309 1,50% Bundesanleihe 2013 (2023) 15.02.2023 20.500 DE0001141778 0,00% Bundesobligation - Serie 177 14.04.2023 18.500 DE0001102317 1,50% Bundesanleihe 2013 II (2023) 15.05.2023 22.500 DE0001102325 2,00% Bundesanleihe 2013 (2023) 15.08.2023 22.500 DE0001141786 0,00% Bundesobligation - Serie 178 13.10.2023 18.500 DE0001134922 6,25% Bundesanleihe 1994 (2024) 04.01.2024 12.750 DE0001102333 1,75% Bundesanleihe 2014 (2024) 15.02.2024 22.500 DE0001141794 0,00% Bundesobligation - Serie 179 05.04.2024 23.500 DE0001102358 1,50% Bundesanleihe 2014 (2024) 15.05.2024 22.500 DE0001102366 1,00% Bundesanleihe 2014 (2024) 15.08.2024 22.500 DE0001141802 0,00% Bundesobligation - Serie 180 18.10.2024 22.500 DE0001102374 0,50% Bundesanleihe 2015 (2025) 15.02.2025 27.500 DE0001102382 1,00% Bundesanleihe 2015 (2025) 15.08.2025 27.500 DE0001102390 0,50% Bundesanleihe 2016 (2026) 15.02.2026 30.500 DE0001102408 0,00% Bundesanleihe 2016 (2026) 15.08.2026 29.500 DE0001102416 0,25% Bundesanleihe 2017 (2027) 15.02.2027 30.500 DE0001135044 6,50% Bundesanleihe 1997 (2027) 04.07.2027 13.750 DE0001102424 0,50% Bundesanleihe 2017 (2027) 15.08.2027 29.500 DE0001135069 5,625% Bundesanleihe 1998 (2028) 04.01.2028 17.000 DE0001102440 0,50% Bundesanleihe 2018 (2028) 15.02.2028 25.500 DE0001135085 4,75% Bundesanleihe 1998 II (2028) 04.07.2028 13.750 DE0001102457 0,25% Bundesanleihe 2018 (2028) 15.08.2028 25.500 DE0001102465 0,25% Bundesanleihe 2019 (2029) 15.02.2029 26.500 DE0001102473 0,00% Bundesanleihe 2019 (2029) 15.08.2029 26.500 DE0001135143 6,25% Bundesanleihe 2000 (2030) 04.01.2030 11.750 DE0001135176 5,50% Bundesanleihe 2000 (2031) 04.01.2031 21.500 DE0001135226 4,75% Bundesanleihe 2003 (2034) 04.07.2034 24.500 DE0001135275 4,00% Bundesanleihe 2005 (2037) 04.01.2037 27.500 DE0001135325 4,25% Bundesanleihe 2007 (2039) 04.07.2039 18.500 DE0001135366 4,75% Bundesanleihe 2008 (2040) 04.07.2040 20.500 DE0001135432 3,25% Bundesanleihe 2010 (2042) 04.07.2042 19.500 DE0001102341 2,50% Bundesanleihe 2014 (2046) 15.08.2046 30.500 DE0001102432 1,25% Bundesanleihe 2017 (2048) 15.08.2048 21.500 ===

- Neuemission N, Aufstockung A

- Bundesanleihe Bund, Bundesobligation Bobl, Bundesschatzanweisung Schatz

- Schatzanweisung des Bundes Bubill

