An der Wall Street deutet sich am Dienstag ein weiterer Tag mit kräftigen Kursgewinnen an, nachdem der Dow Jones bereits am Montag um 1.600 Punkte in die Höhe gesprungen war. Es war der drittgrößte Kursanstieg für die US-Blue-Chips aller Zeiten. Der Future auf den Dow Jones pendelt aktuell um 750 Punkte höher. Auslöser für die Rallye sei die weltweit nachlassende Dynamik bei den Infektionszahlen mit dem Coronavirus, heißt es. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

