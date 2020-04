Der Aktienkurs von ThyssenKrupp besticht mit einem fast schon beispiellosen Crash. Dabei haben die Titel seit Jahresbeginn bis zu 70 Prozent an Wert verloren. Doch wo viel verloren wurde, gibt es auch viel zu gewinnen. Mit der Aufwärtsbewegung seit Wochenbeginn kehrt wieder Hoffnung ein in das Chartbild des Stahlriesen. Zur Erinnerung: In den ver ...

Den vollständigen Artikel lesen ...