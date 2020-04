DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) fordert einen Konsens aller 16 Bundesländer bei der bundesweiten Wiedereröffnung von Schulen und Kitas nach dem 19. April. Darauf werde Nordrhein-Westfalen bei den Beratungen der Länder mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) direkt nach Ostern drängen, sagte Laschet am Dienstag in Düsseldorf. "Ich kann mir schwer vorstellen, dass wir in der Frage der Schulen und Kitas in Deutschland völlig unterschiedliche Regelungen haben." Mit den Länderchefs und Merkel müsse auch darüber gesprochen werden, wann der Handel und andere Bereiche wieder starten könnten.



Die aktuellen Einschränkungen des öffentlichen Lebens infolge der Ausbreitung des Coronavirus gelten bis zum 19. April. Laschet bereitete die Bevölkerung in der Corona-Krise auf eine nur stufenweise Rückkehr in die Normalität nach den Osterferien vor. "Wenn wir ins öffentliche Leben zurückkehren, wird das nicht so sein wie vorher", sagte er nach einer Sitzung des Landeskabinetts. Es werde "Abstufungen" geben und weitere Schutzmaßnahmen. "Der Weg wieder hinein in das Leben ist schwieriger als der Ausstieg."/dot/DP/jha