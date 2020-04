Überbelegten Wohnungen und das Coronavirus

Das Coronavirus hat zu einschneidenden Veränderungen in unserem Alltag geführt. Kontaktbeschränkungen wurden erlassen, um Ansteckungen zu begrenzen. Selbst zu Ostern wird geraten, Verwandte nicht zu besuchen. Doch wie sieht es aus, wenn sich Personen gar nicht aus dem Weg gehen können, weil sie zusammenleben?

Das Statistische Bundesamt (Destatis) ist der Wohnungssituation in Deutschland nachgegangen. Demnach lebten 6 Millionen Menschen in Deutschland im Jahr 2018 in einer überbelegten Wohnung. Das waren 7,4 Prozent der Bevölkerung. Im europäischen Vergleich war das laut Angaben des Statistischen Bundesamtes jedoch ein geringer Anteil: Der EU 28-Durchschnitt lag bei 15,5 Prozent. Als überbelegt gilt eine Wohnung dann, wenn sie über zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl verfügt, heißt es weiter.

