Tencent hat Huya, den größten chinesische Live-Gaming-Streamingdienst, übernommen. Durch den Kauf von 16,5 Millionen Aktien besitzt der weltweit größte Spielpublisher nun 50,1 Prozent von Huya und stärkt seine Stellung im chinesischen Gaming-Markt. Tencent ist bereits seit 2018 an dem Unternehmen beteiligt und nutzt für diesen Deal eine Kaufoption.Für 262,6 Millionen Dollar wurde die Kaufoption nun umgesetzt und das an der New York Stock Exchange gelistete Streaming-Unternehmen übernommen. Mit den ...

