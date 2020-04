Der deutsche Optikkonzern betont seine Qualität. Der Absturz des Kurses von 75 bis zeitweise 42 € (= rd. 44 %) kam wie ein Blitz aus der Wolke. Doch:



Junior-Chef Fielmann persönlich nimmt keine seiner Umsatz- und Ertragsziele zurück. Mit einem Sonderservice für alle Kunden werden zudem Lücken geschlossen, um auf jeden Fall lieferfähig zu sein.



Die Unternehmensziele bleiben also erhalten. Fielmann operiert sehr geschickt darin, Kursverluste anschließend aus eigener Kasse und mit Unterstützung von 2 Banken wieder aufzufangen. Das gelang in früheren Krisen wie bereits 2003 und 2009 regelmäßig elegant und unauffällig.



Fielmann ist eine Art Muss-Investment in Sachen Augen-/Medizintechnik. Klar gegliedert in einem Markt, den jeder kennt und der ergo seriöse Planungen auch nachvollziehen lässt. Zu den Hamburgern gibt es keine Alternative, noch nicht einmal in den USA.



