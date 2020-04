Hamburg ist und bleibt Spitzenreiter bei Immobilienpreisen

Der auf die Vermittlung von Baufinanzierungen spezialisierte Finanzdienstleister Dr. Klein hat die tatsächlich gezahlten Preise für Immobilien für 2019 ausgewertet und diese mit den Daten aus der Vergangenheit verglichen.

Laut Dr. Klein ist und bleibt Hamburg Spitzenreiter bei Immobilienpreisen: Wie in den Jahren zuvor führt die Freie und Hansestadt die Liste mit den durchschnittlich gezahlten Preisen an. Für die hohen Beträge sieht Frank Lösche, Spezialist für Immobilienfinanzierung bei Dr. Klein in Hamburg, vor allem die große Nachfrage: "Hamburg bleibt beliebt, hier werden hohe Summen für Wohneigentum bezahlt." Die hinteren Plätze bei den Medianpreisen teilen sich Sachsen-Anhalt und das Saarland, heißt es weiter. Zudem hätten sich die Immobilienpreise auf Sicht von fünf und zehn Jahren in allen Bundesländern erhöht.

