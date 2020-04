Mainz (ots) - Woche 15/20Mi., 8.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr und Ergänzung beachten:19.00 heute19.23 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Corona-KriseModeration: Marcus Niehaves 19.40 Blutige Anfänger (VPS 19.25)20.30 SOKO Wismar (VPS 20.15)22.00 heute journal (VPS 21.45)22.30 auslandsjournal spezial (VPS 22.15)Corona global - wie das Virus die Welt verändert 23.00 ZDFzoom (VPS 22.45)Löchriges Liefernetz 23.30 Markus Lanz (VPS 23.15)0.45 heute+ (VPS 0.30)1.00 plan b: Konstruktiv durch die Krise (VPS 0.44)1.30 ZDFzeitNichts mehr wie früher 2.15 auslandsjournal spezialCorona global - wie das Virus die Welt verändert(von 22.30 Uhr) 2.45 ZDFzoomLöchriges Liefernetz(von 23.00 Uhr) 3.10 Notre-Dame: Schöner als zuvor? -Die Debatte um den Wiederaufbau (VPS 3.00/Untertitel) 3.50 Frontal 21 (VPS 3.15)4.25 plan b: Keine Angst (VPS 4.45)4.55 zdf.formstark (VPS 4.40)5.00- hallo deutschland (VPS 5.15)5.30 (Die Wiederholung "Leute heute" entfällt.)Do., 9.4.Bitte Programmänderung ab 19.00 Uhr beachten:19.00 heute19.23 Wetter (VPS 19.20)19.25 ZDF spezial (VPS 19.24/HD/UT)Corona-KriseModeration: Hanna Zimmermann 19.40 Notruf Hafenkante (VPS 19.25)20.30 Lena Lorenz - Sternenkind (VPS 20.15)22.00 heute journal (VPS 21.45)22.30 Neue Folgen (VPS 22.15)Merz gegen Merz 23.15 Markus Lanz (VPS 23.00)0.35 heute+ (VPS 0.15)0.50 Blutige Anfänger (VPS 0.30)1.30 girl friends (VPS 1.14)2.15 girl friends (VPS 1.59)3.00 girl friends (VPS 2.44)3.50 girl friends (VPS 3.29)4.35 girl friends (VPS 4.14)5.20- zdf.formstark (HD)5.30 Deutschland 2020 ("hallo deutschland" entfällt.)Woche 16/20Sa., 11.4.Bitte Programmänderung beachten:19.00 heute19.18 Ansprache des Bundespräsidenten (HD/UT)Deutschland 2020 19.30 Wetter (VPS 19.20)19.35 Die Bergretter (VPS 19.25)20.25 Der Samstagskrimi (VPS 20.15)Marie Brand und die Liebe zu viert_________________ zu Sa., 11.4.21.55 Merz gegen Merz (VPS 21.45)22.40 heute journal (VPS 22.30)(Weiterer Ablauf ab 23.00 Uhr wie vorgesehen.)So., 12.4.Bitte Programmänderung beachten:19.15 Leeres Jerusalem (VPS 19.14/HD/UT)Ostern zu Corona-ZeitenFilm von Nicola AlbrechtKamera: Yaniv ShmueliDeutschland 2020 ("Sansibar - Afrikas wilde Schönheit" wird auf Do., 21.5.2020,19.15 Uhr verschoben.)Woche 21/20Sa., 17.5.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Happy Birthday, Thomas Gottschalk!0.05 ZDF-History (VPS 0.10)0.35 heute Xpress (VPS 0.40)0.40 Terra X (VPS 0.45)Welten-Saga 1.25 Terra X (VPS 1.30)Sieben Kontinente - Ein PlanetEuropa 2.10 Terra X (VPS 2.15)Sieben Kontinente - Ein PlanetSüdamerika 2.55 Terra X (VPS 3.00)Sieben Kontinente - Ein PlanetAustralien 3.40 ZDF-History (VPS 3.45)(von 0.05 Uhr) 4.10 Terra Xpress (VPS 4.15)4.40 zdf.formstark (VPS 4.45)5.00- ZDF.reportage5.30 Do., 21.5.Bitte Programmänderung beachten:19.15 Sansibar - Afrikas wilde Schönheit(Text und weitere Angaben s. So., 12.4.2020, 19.15 Uhr) Bitte streichen: Dokumentation________________Bitte neuen Ausdruck beachten:4.30 Sansibar - Afrikas wilde Schönheit (HD/UT)Film von Axel Gomille(von 19.15 Uhr)Deutschland 2020 Bitte streichen: DokumentationPressekontakt:ZDF-PlanungTelefon: +49-6131-70-15246Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/4566924