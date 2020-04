PRAG (dpa-AFX) - Tschechien verlängert den Ausnahmezustand bis zum 30. April. Für diesen Schritt sprachen sich am Dienstag 90 Abgeordnete aus; es gab fünf Gegenstimmen. Hintergrund ist der Kampf gegen die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus. Ministerpräsident Andrej Babis hatte sogar eine Verlängerung bis zum 11. Mai befürwortet, konnte sich damit aber nicht durchsetzen. "Wir sind in einer außergewöhnlichen Situation, die nach schnellen Lösungen verlangt", sagte der Gründer der populistischen Partei ANO.



Damit bestehen die Ausgangsbeschränkungen und die Pflicht, in der Öffentlichkeit eine Mund- und Nasenbedeckung zu tragen, bis zum Monatsende fort. Viele Geschäfte müssen geschlossen bleiben. Es gilt ein Ausreiseverbot, das ab 14. April für unbedingt notwendige Reisen gelockert werden soll, sowie ein Einreiseverbot für Ausländer.



Die Opposition forderte in der Aussprache vergeblich einen genauen Zeitplan für das weitere Vorgehen. Dies sei nicht möglich, entgegnete Innenminister Jan Hamacek. "Der Einzige, der einen Plan hat, ist das Virus", sagte der 41 Jahre alte Sozialdemokrat.



In Tschechien gab es bis Dienstag 4828 bestätigte Coronavirus-Infektionen. 80 Menschen sind nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Prag gestorben, 127 genesen./hei/DP/jha