Mayr-Melnhof Karton AG: Dividende für 2019 soll auf Vorjahresniveau bleibenDGAP-News: Mayr-Melnhof Karton AG / Schlagwort(e): Dividende Mayr-Melnhof Karton AG: Dividende für 2019 soll auf Vorjahresniveau bleiben07.04.2020 / 18:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Vorstand und Aufsichtsrat der Mayr-Melnhof Karton AG werden der 26. ordentlichen Hauptversammlung am 29. April 2020 trotz aktuell guter Auftragslage eine Dividende auf Vorjahresniveau in Höhe von 3,20 EUR je Aktie für das Geschäftsjahr 2019 vorschlagen, anstatt einer Erhöhung auf 3,60 EUR je Aktie parallel zur Gewinnsteigerung. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme angesichts der zu erwartenden Rezession infolge der Covid-19-Pandemie.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: Mag. Stephan Sweerts-Sporck Investor Relations, Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6, A-1040 Wien Tel.: (+43/1) 50136 - 91180 Fax: (+43/1) 50136 - 91195 e-mail: investor.relations@mm-karton.com Website: http://www.mayr-melnhof.com07.04.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: Mayr-Melnhof Karton AG Brahmsplatz 6 1040 Wien Österreich Telefon: 0043 1 501 36 91180 Fax: 0043 1 501 36 91391 E-Mail: investor.relations@mm-karton.com Internet: www.mayr-melnhof.com ISIN: AT0000938204 WKN: 93820 Indizes: ATX Börsen: Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart; Wiener Börse (Amtlicher Handel) EQS News ID: 1017655Ende der Mitteilung DGAP News-Service1017655 07.04.2020