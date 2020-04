ZÜRICH (Dow Jones)--Der schweizerische Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag mit leichten Aufschlägen beendet. Der SMI gab gegen Handelsende höhere Gewinne jedoch weitgehend wieder ab. Der Index blieb damit deutlich hinter den anderen Börsen in Europa zurück. Die Stimmung trübten vor allem neue Zahlen zur Corona-Pandemie. So ist die Zahl der Covid-19-Infizierten in der Schweiz auf über 22.000 Fälle gestiegen.

Der SMI gewann 0,6 Prozent auf 9.515 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 85,92 (zuvor: 72,03) Millionen Aktien.

Die Anleger zeigten sich dennoch etwas zuversichtlicher, dass die Corona-Krise in Europa ihren Höhepunkt erreicht haben könnte, nachdem erste Länder eine baldige Lockerung ihrer strikten Maßnahmen zur Pandemie-Eindämmung angekündigt hatten. Und mit dem Hoffnungsschimmer kam auch wieder ein wenig Mut in den Markt zurück. Gefragt waren vor allem konjunktursensible Werte.

Tagesgewinner waren die Aktien des Personaldienstleisters Adecco mit Aufschlägen von 6,2 Prozent. Für die beiden Luxuswerte Richemont und Swatch ging es um 5,4 bzw. 3,5 Prozent aufwärts. Gut lief es auch für Finanzwerte: Swiss Life verbesserten sich um 4,3 Prozent, Swiss Re um 3,8 Prozent. Credit Suiss gewannen 3,4 Prozent, UBS erhöhten sich um 2,8 Prozent.

Das Nachsehen hatten indessen vermeintlich defensive Werte. Das Index-Schwergewicht Nestle gab 0,1 Prozent nach und zog den SMI damit nach unten. Auch Roche und Novartis blieben mit Abschlägen von 3,1 bzw. 0,6 Prozent zurück. Roche bildeten damit auch das SMI-Schlusslicht. Mit Verlusten von 2,2 Prozent schlossen Alcon. Der Augenheilkonzern hatte seinen Ausblick auf das laufende Jahr zurückgezogen und zudem die Dividende für 2019 gestrichen.

April 07, 2020

