Shop Apotheke Europe NV (ISIN: NL0012044747) hat operativ in der Corona-Krise noch einen Umsatzschub erfahren - nach sowieso schon guten Zahlen und dann heute die Bundesbankmeldungen: Nicht nur Verschwörungstheoretiker fänden hier etwas Ungewöhnliches - gemeldet für den 06.04. PLUS 0,17% bei BlueCrest Capital auf 1,27%, PLUS 0,82% bei Citadel auf 4,33%, PLUS 0,07% bei Ennismore auf 0,96%, PLUS 0,47% bei Highbridge auf 2,64%. GENAU 4 HEDGEFONDS ERHÖHTEN IHRE SHORTPOSITION AM SELBEN TAG VON GENAU 4 FONDS DIE SHORTPOSITIONEN AN SHOP APOTHEKE OBERHALB DER MELDEGRENZE BESITZEN. Schon irritierend - ...

Den vollständigen Artikel lesen ...