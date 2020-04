Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires.

Eurogruppen-Chef Centeno fordert "mutige Antwort" auf Corona-Krise

Vor den Beratungen der EU-Finanzminister hat Eurogruppen-Chef Mario Centeno eine "mutige Antwort" der Mitgliedstaaten auf die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Krise gefordert. Auf dem Tisch liege "das umfangreichste und ehrgeizigste Paket, das jemals von der Eurogruppe vorbereitet wurde", erklärte Centeno.

Scholz fordert europäische Einigung auf "drei Instrumente der Solidarität"

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat vor einer Videokonferenz der europäischen Finanzminister auf eine Einigung über Hilfen in der Corona-Krise gedrungen. "Drei Möglichkeiten stehen jetzt im Mittelpunkt der Betrachtung", sagte er in einem Statement in Berlin. "Ich hoffe sehr, dass wir das heute zustande bringen, auch wenn es natürlich eine große Aufgabe ist."

Von der Leyen stellt am Mittwoch "Krisenausstiegsstrategie" vor

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird am Mittwoch ihre Strategie für den Ausstieg aus den Notfallmaßnahmen gegen die Corona-Pandemie vorstellen. Die Kommission werde bei ihrer wöchentlichen Sitzung "Leitlinien" dafür verabschieden, wie die Länder "zu gegebener Zeit und unter Absprache" wieder zur Normalität zurückkehren könnten, sagte ein Sprecher der Brüsseler Behörde.

Von der Leyen stellt Drittstaaten 15 Milliarden Euro Corona-Hilfen in Aussicht

Die EU wird Drittstaaten im Kampf gegen die Corona-Pandemie nach Angaben von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit 15 Milliarden Euro unterstützen. "Afrika und unsere Nachbarschaft könnten in wenigen Wochen vor den gleichen enormen Herausforderungen stehen" wie die EU, sagte von der Leyen. "Es liegt in unserem Interesse, dass der Kampf weltweit erfolgreich ist."

Spahn: Ostertage entscheidend für weiteres Vorgehen in Corona-Krise

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hat einen Trend zu weniger Neuinfektionen durch das Coronavirus festgestellt, zugleich aber das Verhalten der Bevölkerung über die Ostertage als "entscheidend" für die Verstetigung dieses Trends und darauf möglicherweise aufbauende Lockerungen von Beschränkungen bezeichnet.

BDI fordert wegen Corona-Krise Erleichterungen beim Zoll

Der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) hat einen Fünf-Punkte-Plan für zollrechtliche Erleichterungen im Zuge der Corona-Krise aufgestellt. "Der wirtschaftliche Einschnitt durch die Covid-19-Pandemie ist massiv", erklärte das Mitglied der BDI-Hauptgeschäftsführung, Stefan Mair. Neben den Hilfen für die deutsche Wirtschaft müsse auch der blinde Fleck der zollrechtlichen Erleichterungen in den Blick genommen werden.

Altmaier lobt Einsatz der Autoindustrie in Corona-Krise

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) hat den Einsatz der deutschen Automobilindustrie in der Corona-Krise hervorgehoben. Altmaier habe mit der Präsidentin des Verbandes der Automobilindustrie (VDA), Hildegard Müller, ein Videogespräch über den Beitrag der Automobilwirtschaft zum Gesundheitsschutz in der Corona-Krise geführt, teilte der VDA mit.

Lambrecht mahnt Versicherer im Streit um Corona-Schäden wegen Betriebsschließungen

In den Streit zwischen der Versicherungswirtschaft und zahlreichen Corona-Geschädigten in der Wirtschaft hat sich nun die Bundesregierung eingeschaltet. Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) hat dazu ein Schreiben an den Präsidenten des Gesamtverbands der Deutschen Versicherungswirtschaft (GDV), Wolfgang Weiler, geschickt, wie ein Sprecher ihres Ressorts Dow Jones Newswires sagte. Sie habe sich "für eine zügige Regulierung solcher Schäden eingesetzt".

Großer Ansturm auf die Austauschprämie für Ölheizungen

Die staatlichen Förderprogramme für mehr Klimaschutz im Gebäudesektor kommen gut an. Allein im ersten Quartal seien 92.800 Anträge gestellt worden, deutlich mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte das Bundeswirtschaftsministerium mit.

SEC: Börsennotierte Unternehmen sollen Rettungsbedarf signalisieren

Börsennotierte US-Unternehmen sollten ihren Aktionären nach Aussagen der Aufsichtsbehörde SEC signalisieren, wenn finanzielle Hilfen aus "Corona-Töpfen" der Bundesregierung in Anspruch nehmen wollen. Chairman Jay Clayton sagte in einem Interview mit CNBC, die Investoren "dürsteten" nach Informationen dazu, wie die Corona-Krise die Möglichkeit der Unternehmen zur Gewinnerzielung und ihren Kapitalbedarf beeinflusse.

Studie prognostiziert 66.000 Corona-Tote in Großbritannien

In Großbritannien könnte es einer Studie zufolge europaweit die meisten Todesopfer während der ersten Welle der Corona-Pandemie geben. Wie eine Untersuchung des IHME-Instituts der University of Washington am Dienstag zeigte, könnte es in Großbritannien bis Juli 66.000 Tote gegen. Das wären weit mehr als in Italien, das den Berechnungen zufolge bis dahin 20.000 Tote zu verzeichnen hätte. Europaweit rechnen die Forscher mit 151.680 Toten.

ILO sieht globalen Arbeitsmarkt in "schlimmster Krise" seit 2. Weltkrieg

Der weltweite Arbeitsmarkt steht nach Einschätzung der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) vor der "schlimmsten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg". Rund 1,25 Milliarden Menschen drohten der Verlust ihres Arbeitsplatzes oder Gehaltskürzungen, erklärte die UN-Organisation am Dienstag in Genf. Laut einer neuen Studie schätzt die ILO, dass alleine im zweiten Quartal 2020 6,7 Prozent der Arbeitsstunden weltweit verloren sein werden. Dies entspreche 195 Millionen Vollzeitstellen.

Corona-Krise sorgt in New York für erschreckende Zustände

Eine gigantische New Yorker Kathedrale als Behelfskrankenhaus, Kühllaster für Leichen und eine Debatte über Bestattungen in Parks: Die USA sind inzwischen einer der Brennpunkte der Coronavirus-Pandemie. Und doch gibt es Zeichen der Hoffnung, dass die Behörden die Krise langsam in den Griff bekommen, unter anderem in den als erstes betroffenen Bundesstaaten Washington und Kalifornien.

Schweden meldet mehr als hundert weitere Corona-Todesfälle

In Schweden hat sich die Zahl der Corona-Toten binnen eines Tages um mehr als hundert erhöht. Nach Angaben der schwedischen Gesundheitsbehörde vom Dienstag starben in dem skandinavischen Land inzwischen 591 Menschen an dem neuartigen Coronavirus. Die 114 neuen Todesfälle seien jedoch nicht alle in den zurückliegenden 24 Stunden registriert worden, einige seien mit Verzögerung gemeldet worden.

Zwei Covid-19-Patienten in Südkorea nach Behandlung mit Blutplasma geheilt

In Südkorea haben sich zwei ältere Patienten von ihrer schweren Lungenerkrankung erholt, nachdem sie mit dem Blutplasma geheilter Coronavirus-Patienten behandelt worden sind.

Spanien will geplantes Grundeinkommen wegen Corona-Krise schneller einführen

Angesichts der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Krise will die linksgerichtete Regierung in Spanien ihre Pläne für ein Grundeinkommen schneller in die Tat umsetzen. Es gebe einen "breiten Konsens" in der Regierung, die Maßnahme umzusetzen, sagte Verbraucherschutzminister Alberto Garzón am Dienstag im Rundfunk.

Höchste Zahl von Coronavirus-Toten in New York an einem Tag

Im US-Bundesstaat New York sind binnen 24 Stunden 731 Menschen am Coronavirus gestorben und damit mehr als an jedem Tag zuvor. Damit stieg die Gesamtzahl der Todesopfer in New York auf 5.89, wie Gouverneur Andrew Cuomo am Dienstag bekanntgab. Zuvor hatte die höchste Zahl der Todesopfer an einem Tag bei 630 gelegen. In dem Bundesstaat mit der gleichnamigen Millionenmetropole wurden bereits mehr als 138.000 Infektionen bestätigt.

China ist erstmals weltweite Nummer eins bei Patentanmeldungen

China ist erstmals die weltweite Nummer eins bei den Patentanmeldungen und hat damit die USA von ihrem traditionellen ersten Platz verdrängt. Im vergangenen Jahr wurden aus China 58.990 Anmeldungen eingereicht, wie die Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) in Genf mitteilte. Die USA rutschten mit 57.840 Anträgen nach mehr als 40 Jahren vom ersten Platz auf Rang zwei. Deutschland liegt nach Japan auf Platz vier.

Mitgliedstaaten verabschieden neues Regelwerk für Lkw-Fahrer

Die Mitgliedstaaten der EU haben neue Regeln für Lkw-Fahrer verabschiedet. Das schriftliche Verfahren zur Annahme einer entsprechenden Einigung mit dem EU-Parlament sei abgeschlossen, erklärte der Rat der Mitgliedstaaten

Europäische Ermittler zerschlagen professionelle Netzwerke von Anlagebetrügern

Sicherheitsbehörden aus Deutschland und mehreren anderen europäischen Staaten sind gegen Anlagebetrüger vorgegangen, die tausende Menschen um mehr als 100 Millionen Euro gebracht haben sollen.

+++ Konjunkturdaten +++

BRASILIEN

Brasilien Einzelhandelsumsatz Feb +1,2% gg Vm; +4,7% gg Vj

MEXIKO

Verbraucherpreise März -0,05% (PROG: +0,10%) gg Vm

Kernrate Verbraucherpreise März +0,29% (PROG: +0,27%) gg Vm

USA

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen März +0,9% gg Feb

Redbook: Einzelhandelsumsatz erste 5 Wochen März +7,0% gg Vorjahr

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/AFP/hab/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 07, 2020 13:15 ET (17:15 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.