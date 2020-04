The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.04.2020

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.04.2020



ISIN Name



BMG8571C2239 SUNCORP TECHS HD-,0003

DE000HSH4Y20 HCOB MZC 10 15/21

GRS497003004 PASAL DEVELOPMENT EO 0,5

US34983P1049 FORTY SEVEN INC.

US7551115071 RAYTHEON CO. DL-,01

