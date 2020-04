Frisches Kapital: Shop Apotheke will sich am Kapitalmarkt neues Geld zur Wachstumsfinanzierung besorgen. In einem beschleunigten Verfahren sei der Verkauf von Aktien im Wert von rund 55 Millionen Euro geplant. Der SDAX-Wert gerät daraufhin unter Druck und verliert gut sieben Prozent. Doch investierte Anleger sollten Ruhe bewahren.Nach Angaben des Unternehmens, sei der Schritt eine Reaktion auf das beschleunigte Wachstum aufgrund von Covid 19 und die Klarheit in Bezug auf den Zeitpunkt der Einführung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...