Lalique Group: Publikation der Jahresergebnisse 2019 am 16. April 2020

MEDIENMITTEILUNG

Lalique Group: Publikation der Jahresergebnisse 2019 am 16. April 2020

Zürich, 7. April 2020 - Die in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung und dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern tätige Lalique Group SA (SIX: LLQ) verschiebt die Publikation der finalen und geprüften Konzernrechnung auf den 16. April 2020. Gegenüber den am 25. März 2020 vorab bekannt gegebenen vorläufigen Kennzahlen werden keine materiellen Abweichungen erwartet.

Lalique Group verschiebt die ursprünglich für den 8. April 2020 vorgesehene Veröffentlichung der finalen und geprüften Jahresergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 um gut eine Woche. Die Konzernrechnung und der Geschäftsbericht werden neu am Donnerstagmorgen, 16. April 2020, veröffentlicht. Die Verzögerung des Abschlusses ist auf zusätzlichen Zeitbedarf für die Darstellung von Leasingverhältnissen gemäss erstmaliger Anwendung von IFRS 16 sowie für die Bewertung von latenten Steuerguthaben im Zusammenhang mit der schweizerischen Unternehmenssteuerreform zurückzuführen.

Gegenüber den am 25. März 2020 vorab bekannt gegebenen vorläufigen Kennzahlen werden keine materiellen Abweichungen erwartet.

Die Generalversammlung findet wie geplant am 8. Mai 2020 statt. Angesichts der vom Bundesrat zur Bekämpfung des Coronavirus erlassenen Massnahmen (COVID-19-Verordnung 2 vom 13. März 2020) wird die Generalversammlung 2020 auf das juristisch Notwendige reduziert und ohne Publikum stattfinden. Aktionäre sind aufgefordert, den unabhängigen Stimmrechtsvertreter mit der Wahrnehmung ihrer Rechte zu beauftragen.

Telefonkonferenz Jahresergebnisse 2019

Investoren, Finanzanalysten und Medienschaffende sind für die Präsentation der Jahresergebnisse zu einer Telefonkonferenz (in englischer Sprache) wie folgt eingeladen:

Datum: Donnerstag, 16. April 2020 
Zeit: 10:00 Uhr MESZ 
Referenten: Roger von der Weid, CEO; Alexis Rubinstein, CFO

Einwahlnummern per Telefon: 
Schweiz +41 (0) 58 310 50 00 
Frankreich +33 (0) 1 7091 87 06 
UK +44 (0) 207 107 0613 
USA +1 (1) 631 570 56 13

Die Medienmitteilung, die Folienpräsentation sowie der Jahresbericht 2019 werden am 16. April 2020 ab 7:00 Uhr MESZ auf der Website von Lalique Group wie folgt verfügbar sein:

Medienmitteilung www.lalique-group.com/media 
Folienpräsentation www.lalique-group.com/financial'section=presentations 
Jahresbericht www.lalique-group.com/financial'section=reporting

Medienkontakt 
Lalique Group SA 
Esther Fuchs 
Senior Communication & PR Manager 
Grubenstrasse 18 
CH-8045 Zürich

Telefon: +41 43 499 45 58 
E-Mail: esther.fuchs@lalique-group.com

Lalique Group 
Lalique Group ist ein Nischenplayer in der Kreation, der Entwicklung, der Vermarktung sowie dem weltweiten Vertrieb von Luxusgütern. Die Geschäftsfelder umfassen Parfüms, Kosmetika, Kristall, Schmuck, hochwertige Möbel und Wohnaccessoires sowie Kunst, Gastronomie und Hotellerie sowie Single Malt Whisky. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen beschäftigt rund 720 Mitarbeitende und hat seinen Hauptsitz in Zürich. Die Marke Lalique, die den Namen der Gruppe prägt, wurde 1888 in Paris von René Lalique, Meister der Glas- und Schmuckkunst, ins Leben gerufen. Die Namenaktien von Lalique Group (LLQ) sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Zusätzliche Informationen finden Sie unter www.lalique-group.com.